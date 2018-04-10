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Оце так! 14-річна Джамала "запалює" на сцені у латино-американському топі (ВІДЕО)
10.04.2018 13:47
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Відома співачка Джамала, тренер "Голосу країни", яка нещодавно вперше стала мамою, народивши сина, вразила шанувальників, опублікувавши у мережі відео, на якій їй всого 14-ть років.

"Ось це так! Вчора #серверкакура надіслав це архівне відео. Я пам'ятаю як соромилася цієї пісні через досить сміливий текст, соромилася цього латино-костюма, але все це були маленькі кроки в роботі і боротьбі над собою:) солоденькі 14 років і запальна самба", - написала у мережі зірка.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 10 Кві 2018 р. о 12:00 PDT


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