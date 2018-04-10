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Гиркин: Если РФ закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток
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10.04.2018 13:47
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Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не могут долго быть сами
по себе, считает прежний "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин
(Стрелков). Гиркин считает, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить
Фото: Игорь Стрелков / "ВКонтакте" "Республики не могут быть сами
по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их
придется присоединять к России, то есть официально брать под
защиту. Либо будет реализован проект "Новороссия", когда возникнет
совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и
третий вариант – победит Украина при поддержке США", – заявил
он.Гиркин считает, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить."То, что их
две – большая глупость. Еще важно полностью изменить кадровую
политику. Убрать людей, для которых нет ничего святого. И пусть бы
это были не обязательно жители Донбасса, главное, чтобы они были
честные и могли наводить порядок. Это невозможно сделать без
взаимного доверия, а также прямого покровительства России,
поскольку, если РФ, не дай бог, закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР"
прекратят свое существование в течение нескольких суток", – сказал
он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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