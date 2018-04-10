Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не могут долго быть сами по себе, считает прежний "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Гиркин считает, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить Фото: Игорь Стрелков / "ВКонтакте" "Республики не могут быть сами по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, то есть официально брать под защиту. Либо будет реализован проект "Новороссия", когда возникнет совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и третий вариант – победит Украина при поддержке США", – заявил он.Гиркин считает, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить."То, что их две – большая глупость. Еще важно полностью изменить кадровую политику. Убрать людей, для которых нет ничего святого. И пусть бы это были не обязательно жители Донбасса, главное, чтобы они были честные и могли наводить порядок. Это невозможно сделать без взаимного доверия, а также прямого покровительства России, поскольку, если РФ, не дай бог, закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток", – сказал он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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