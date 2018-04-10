Введение в Украине налога на выведенный капитал сейчас неприемлемо

Введение в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль в настоящее время неприемлемо из-за риска потери налоговых поступлений.

Такое мнение высказал ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины", - заявил он.

Ф.Кхан обратил внимание на тот факт, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.

"В такой ситуации Украине нужно сохранить уровень налоговых поступлений", - отметил он, добавив, что такая реформа была проведена в ряде стран.