Во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии с января 2019 рано. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент

"Пенсионная реформа помогла повысить адекватность обеспечения и стабилизировать фискальные расходы. Дополнительные инициативы в сфере пенсионного обеспечения не должны подрывать эти основные принципы пенсионной системы. Введение накопительной системы с января 2019 должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того развитие финансовых инструментов недостаточно", - подчеркнул Фарук Кхан.

Как сообщал назначение всех спецпенсий кроме военных отменено, а уже назначеные не будут перечисляться. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира