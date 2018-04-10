Хакерская группировка Prosox and Kuroiʼsh взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube, удалив самый знаменитый клип в истории видеохостинга, ролик к песне «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Видео, набравшее ранее более 5 миллиардов просмотров, злоумышленники заменили на призывы освободить Палестину, информирует svodka.net.

Согласно источнику, хакеры подменили самый просматриваемый ролик «Despacito» собственным видео, на котором были изображены неизвестные люди в масках с оружием в руках.

В описании к видео появилась надпись «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип был полностью удален с YouTube.

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Также в результате хакерских действий были изменены названия и выходные данные популярных клипов ряда других артистов, между них видеоработы Шакиры, Тейлор Свифт, Дрейка и других.

Инцидент на данный момент компания никак не прокомментировала.

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