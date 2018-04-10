|Заместитель начальника летной академии НАУ попался на взятке
|10.04.2018 13:54
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Подозреваемого отправили под домашний арестВоенная прокуратура и Национальная полиция 6 апреля поймали на взятке заместителя начальника летной академии Национального авиационного университета с наземных служб в Кропивницкому.
Фото:lustration.org.ua
Он требовал 18 000 гривен за установку двух кофемашин на территории учебного заведения. Во время получения второй части взятки в размере 9000 гривен был задержан, сообщает сайт Генпрокуратуры.
Подозреваемого отправили под домашний арест по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
На сайте летной академии сказано, что указанную должность занимает Николай Бордюг.
Напомним, что временно исполняющего обязанности ректора НАУ, профессора, доктора технических наук Владимира Харченко задержан 26 августа по получении взятки в Киеве.
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