Подозреваемого отправили под домашний арест

Он требовал 18 000 гривен за установку двух кофемашин на территории учебного заведения. Во время получения второй части взятки в размере 9000 гривен был задержан, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Подозреваемого отправили под домашний арест по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

На сайте летной академии сказано, что указанную должность занимает Николай Бордюг.