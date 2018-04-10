Исследователи из Йоркского университета в Великобритании уверены, что подвижные брови, благодаря которым можно выражать широкий спектр эмоций, могли сыграть решающую роль в выживании человека. Об этом сообщает Nature Ecology and Evolution .

Скорее только, нависшие над глазами надбровные дуги предков нынешних людей символизировали агрессию и господство.

"Глядя на других животных, можно сделать интересные предположения насчет того, какой могла быть функция надбровных дуг. У мандрилов, приматов из семейства мартышковых, имеются ярко окрашенные выпуклости по обеим сторонам морды - они показывают их статус. Рост выпуклостей обусловлен гормональными факторами, а в костях, образующих их, обнаружено множество микроскопических воронок - таких же, как в костях надбровных дуг древних людей", - рассказал ведущий автор исследования, профессор анатомии Пол О'Хиггинс.

Исследователи воссоздали 3D-модель черепа гейдельбергского человека, который существовал 600-200 тысяч лет назад. По одной из гипотез, массивные надбровные дуги требовались, чтобы сгладить соединение костей черепа, которые образовали глазницу. Согласно другому предположению, они помогали снизить нагрузки на кости черепа при пережевывании грубой пищи.

"Поскольку форма надбровных дуг не зависит от физических требований, а другие предположения, например, удержание пота или волос, уже были отвергнуты ранее, мы предполагаем, что объяснение надо искать в области социальной коммуникации", - пояснили ученые.

Надбровные дуги начали уменьшаться приблизительно 100 тысяч лет назад. Более интенсивно этот процесс начал происходить примерно 20 тысяч лет назад после перехода к сельскому хозяйству.

"Современные люди - последние выжившие из гоминин. В то время как наши родственники, неандертальцы, вымирали, мы быстро заселяли Землю и выживали в экстремальных условиях. Это было связано с нашей способностью создавать большие социальные сети - мы знаем, например, что древние люди избегали родственного скрещивания и в тяжелые времена уходили с друзьями подальше", - уточнил соавтор исследования доктор Пенни Спикинс.

Исследователи изучали реакции двух групп людей на эмоционально насыщенный видеоряд. Первой группе вводили ботулотоксин, забиячливый временный паралич мимических мышц, другой - рестилайн, который приводит к разглаживанию морщин за счет создания дополнительного объема. После инъекции токсина участники гораздо слабее реагировали на положительный видеоряд.

Ученые считают, что препарат нарушил естественную связь мышц с мозгом, следовательно люди не могут полноценно реагировать на происходящие события.

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