Агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже четыре года, но Россия не признает присутствия своих войск. Об этом во время совместного брифинга с канцлером Германии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает

“С самой первой минуты российской агрессии Россия отказывается от того, что вооруженные силы РФ принимают участие в агрессии против государства Украина, задействованы в химической атаке в Сирии, участвовали или тем или иным способом связаны с отравлением в Солсбери и других вещах. Лозунг „Их там нет“ больше не проходит нигде в мире. И 23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах — это доказательства присутствия РФ. Безусловно, мы ждем от РФ более цивилизованной реакции — признание обвинений и координации, чтобы не допустить подобных вещей в будущем”, — резюмировал Порошенко.

Как сообщал Порошенко надеется на введение полноценной миротворческой миссии на Донбассе.

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