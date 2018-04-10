В проекте закона №8221 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно реализации конституционного принципа равенства всех граждан при обеспечении права на охрану здоровья и медицинскую помощь) говорится о необходимости исключить несколько пунктов касательно бесплатного медицинского обслуживания действующих и экс-депутатов. Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, авторы законопроекта предлагают исключить часть 13 (статьи 20, главы 4), в которой нардепам по истечению срока их полномочий гарантируется сохранение бесплатного медицинского обслуживания в тех медучреждениях, к которым они были прикреплены в период исполнения депутатских полномочий.

Кроме того, в пояснительной записке к документу также говорится о необходимости вовсе исключить пункт о том, что народный депутат бесплатно обеспечивается медицинским обслуживанием.

Авторы поясняют важность принятия данного документа необходимостью должного и равного обеспечения прав и интересов всех граждан в сфере здравоохранения в условиях развития государственности, демократизации и т.д.

Сейчас документ находится на рассмотрении в комитетах.

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