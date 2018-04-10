Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые известны своим троллингом друг над другом, продолжают шутить.

На этот раз отличилась Лайвли. В своем Instagram-аккаунте звезда сериала "Сплетница" опубликовала общий снимок с супругом с премьеры фильма "Тихое место" в Нью-Йорке. На фото актриса нежно гладит мужа по плечу. При этом под фотографией Лайвли написала: "Больше только на этом снимке меня захватывает моя замечательная укладка, которую я сделала сама".

Так что теперь нам остается только ждать ответа от Райана.

Как сообщал svodka.net ранее, в последнее время в сети появлялись слухи о проблемах в отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли .

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