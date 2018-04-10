|Блейк Лайвли "потролила" Райана Рейнольдса в Instagram
|10.04.2018 14:05
|
Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые известны своим троллингом друг над другом, продолжают шутить.
На этот раз отличилась Лайвли. В своем Instagram-аккаунте звезда сериала "Сплетница" опубликовала общий снимок с супругом с премьеры фильма "Тихое место" в Нью-Йорке. На фото актриса нежно гладит мужа по плечу. При этом под фотографией Лайвли написала: "Больше только на этом снимке меня захватывает моя замечательная укладка, которую я сделала сама".
Так что теперь нам остается только ждать ответа от Райана.
Как сообщал svodka.net ранее, в последнее время в сети появлялись слухи о проблемах в отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями