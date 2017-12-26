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Окружной админсуд Киева рассмотрит иск Саакашвили по поводу отказа ему в политическом убежище в Украине 3 января
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26.12.2017 15:42
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Экс-президент Грузии, руководитель "Руху нових сил" Михаил
Саакашвили и его адвокаты не явились на подготовительное заседание
Окружного административного суд Киева 26 декабря, где должно было
рассматриваться дело по иску Саакашвили на предмет отказа ему в
политическом убежище в Украине. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 25 декабря Саакашвили призывал прийти
сторонников под суд 26 декабря, но сам не явился на предварительное
заседание Фото: ЕРА Саакашвили и его адвокаты не явились на
заседание 26 декабря. Суд намерен 3 января начать рассматривать
дело по сути."Судьи выясняли в совещательной комнате, можно ли
рассматривать дело без Саакашвили, поскольку ни он, ни его адвокат
сегодня не явились", – рассказала корреспондент
телеканала.Саакашвили получил украинское гражданство в мае
2015 года. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в
США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о
потере им гражданства на основании недостоверных данных,
поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили
не указал, что против него в Грузии открыты уголовные
производства. 10 сентября Саакашвили вместе с
соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через
пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской
области признал его виновным в незаконном
пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400
грн. Защита политика обжаловала решение.11
сентября адвокат Саакашвили обратился в
Государственную миграционную службу с прошением о
предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник
сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение
суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже
направлял в Киев несколько официальных запросов по этому
поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани,
Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014 и 2015
годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной
защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял
генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко заявил,
что Государственная миграционная служба Украины отказала
экс-президенту Грузии в политическом убежище. "Поэтому сейчас
Саакашвили апатрид (лицо без
гражданства. – )", – сказал Луценко.25 декабря
Саакашвили заявлял: "Во вторник, 26 декабря, в 13.30 у меня суд, в
окружном административном суде Киева (улица Петра Болбочана 8,
корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной
защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны".
Он призвал прийти в суд тех, "кому небезразличен вопрос
справедливости в Украине". "У украинской власти нет ни одного
законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины,
коим я являюсь по украинскому и международному
законодательству", – подчеркнул политик.
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