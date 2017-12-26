Экс-президент Грузии, руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили и его адвокаты не явились на подготовительное заседание Окружного административного суд Киева 26 декабря, где должно было рассматриваться дело по иску Саакашвили на предмет отказа ему в политическом убежище в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 декабря Саакашвили призывал прийти сторонников под суд 26 декабря, но сам не явился на предварительное заседание Фото: ЕРА Саакашвили и его адвокаты не явились на заседание 26 декабря. Суд намерен 3 января начать рассматривать дело по сути."Судьи выясняли в совещательной комнате, можно ли рассматривать дело без Саакашвили, поскольку ни он, ни его адвокат сегодня не явились", – рассказала корреспондент телеканала.Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400 грн. Защита политика обжаловала решение.11 сентября адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014 и 2015 годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище. "Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без гражданства. – )", – сказал Луценко.25 декабря Саакашвили заявлял: "Во вторник, 26 декабря, в 13.30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (улица Петра Болбочана 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны". Он призвал прийти в суд тех, "кому небезразличен вопрос справедливости в Украине". "У украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству", – подчеркнул политик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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