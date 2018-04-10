Проведение саммита в "нормандском формате" без участия России не станет прорывом в урегулировании конфликта на Донбассе.

Такое мнение выразил знаток Украинского института будущего Илия Куса, комментируя информацию СМИ о подготовке данной встречи, передает со ссылкой на .

"Я не думаю, что встреча участников "нормандского формата" без России будет успешной. Они просто встретятся и обсудят ситуацию на Донбассе. Проблема в том, что этот конфликт не может быть решен без России - все это знают", - считает он.

По мнению эксперта, отсутствие представителей России или самого Путина на этом саммите – "четкий сигнал для Москвы о нежелании вести переговоры по урегулированию конфликта с теми, кто его спровоцировал".

"В то же время, конфликт нельзя разрешить без отправки миротворческой миссии на границу Украины и России. А без это решение, к сожалению, принято не будет", - подчеркнул Куса.

Эксперт выразил убеждение, что в все знали заранее.

"Думаю, они не были против такого развития событий, если принимать во внимание нынешнюю конфронтацию между Западом и Россией", - заявил он.

При этом Куса считает саммит без участия России верным признаком того, что мирный процесс далек от успеха.

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