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Глобальных последствий для экономики РФ, как это было в первые волны санкций, от новых ограничений США ждать не стоит – экономист Некрасов
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10.04.2018 14:10
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Падение курса рубля по отношению к доллару после введения новых
санкций США не будет иметь существенного влияния на цены в России,
заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский экономист Дмитрий
Некрасов. Некрасов: "Нефтяные" санкции против РФ – это самое
опасное, что Запад может сделать Фото: Дмитрий Некрасов / Facebook
"Рубль долгое время никак не реагировал на разные негативные
события, следовательно какой-то коррекции курса стоило ожидать.
Понятное дело, что в долгосрочной перспективе рубль зависит от
стоимости нефти. Цены сейчас довольно высоки, объемы внешней
торговли тоже, следовательно я не вижу оснований для серьезного
падения курса. При этом я вполне допускаю, что рубль останется на
том уровне, до которого он сейчас упал. В новом пакете американских
санкций нет ничего такого, что сильно влияло бы на российскую
экономику. Я говорю не о конкретных компаниях и бизнесменах, а о
возможностях предприятий и банковского сектора. Скорее, убыток
наносится по определенным организациям. К примеру, по "Русалу". Им
придется платить более высокие проценты по своим долгам. А это
уменьшит прибыль компании. Аналогичная ситуация и у некоторых
других организаций, имеющих кредиты на международных рынках", –
подчеркнул Некрасов.По его словам, инициатива российских властей
создать в стране два офшора для помощи попавшим под санкции
бизнесменам не поможет компаниям, работающим за пределами
РФ."Падение рубля по отношению к доллару, конечно, повлияет на
цены, но не совершенно. Глобальных последствий для экономики РФ,
как это было в первые волны санкций, от новых ограничений США ждать
не стоит. Возможно, чтобы спасти "Русал", госбанки дадут ему
дополнительное финансирование, которое в свою очередь
обеспечивается из резервов правительства. Но это не столь
существенно для экономики страны. Думаю, меры правительства
позволят легче существовать в условиях санкций компаниям,
работающим исключительно на Россию. Но мир-то глобален и многие
российские компании работают на иностранных рынках. И это касается
не только "Русала". Поэтому какие офшорные зоны внутри РФ не
создавай, санкции США везде настигнут российские компании,
работающие за рубежом", – отметил экономист.По его мнению, в
настоящее время Евросоюз не готов ввести против РФ ограничения,
предполагающие отказ от российской нефти."Нефтяные" санкции против
РФ – это самое опасное, что Запад может сделать. Но это
невозможно технически. В странах Восточной Европы стоят
нефтеперерабатывающие заводы, заточенные под российскую нефть. При
"отключении" России придется прокладывать новые трубопроводы,
перестраивать заводы на другое качество нефти. Это обойдется
Евросоюзу в несколько процентов ВВП. Так что в ближайшие 10 лет это
не представляется возможным. Для восточноевропейских стран отказ от
российской нефти будет означать одно: завтра остаться без бензина.
Теоретически к нефтяному эмбарго в отношении РФ Запад сможет
подготовиться не меньше, чем через 10 лет. И то не факт", –
резюмировал Некрасов.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил
президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила
о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции
российского банка ВТБ упали на 10% после
внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в
санкционный список США.На фоне введения американских санкций
капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на
820 млрд руб.
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