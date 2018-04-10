Падение курса рубля по отношению к доллару после введения новых санкций США не будет иметь существенного влияния на цены в России, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский экономист Дмитрий Некрасов. Некрасов: "Нефтяные" санкции против РФ – это самое опасное, что Запад может сделать Фото: Дмитрий Некрасов / Facebook "Рубль долгое время никак не реагировал на разные негативные события, следовательно какой-то коррекции курса стоило ожидать. Понятное дело, что в долгосрочной перспективе рубль зависит от стоимости нефти. Цены сейчас довольно высоки, объемы внешней торговли тоже, следовательно я не вижу оснований для серьезного падения курса. При этом я вполне допускаю, что рубль останется на том уровне, до которого он сейчас упал. В новом пакете американских санкций нет ничего такого, что сильно влияло бы на российскую экономику. Я говорю не о конкретных компаниях и бизнесменах, а о возможностях предприятий и банковского сектора. Скорее, убыток наносится по определенным организациям. К примеру, по "Русалу". Им придется платить более высокие проценты по своим долгам. А это уменьшит прибыль компании. Аналогичная ситуация и у некоторых других организаций, имеющих кредиты на международных рынках", – подчеркнул Некрасов.По его словам, инициатива российских властей создать в стране два офшора для помощи попавшим под санкции бизнесменам не поможет компаниям, работающим за пределами РФ."Падение рубля по отношению к доллару, конечно, повлияет на цены, но не совершенно. Глобальных последствий для экономики РФ, как это было в первые волны санкций, от новых ограничений США ждать не стоит. Возможно, чтобы спасти "Русал", госбанки дадут ему дополнительное финансирование, которое в свою очередь обеспечивается из резервов правительства. Но это не столь существенно для экономики страны. Думаю, меры правительства позволят легче существовать в условиях санкций компаниям, работающим исключительно на Россию. Но мир-то глобален и многие российские компании работают на иностранных рынках. И это касается не только "Русала". Поэтому какие офшорные зоны внутри РФ не создавай, санкции США везде настигнут российские компании, работающие за рубежом", – отметил экономист.По его мнению, в настоящее время Евросоюз не готов ввести против РФ ограничения, предполагающие отказ от российской нефти."Нефтяные" санкции против РФ – это самое опасное, что Запад может сделать. Но это невозможно технически. В странах Восточной Европы стоят нефтеперерабатывающие заводы, заточенные под российскую нефть. При "отключении" России придется прокладывать новые трубопроводы, перестраивать заводы на другое качество нефти. Это обойдется Евросоюзу в несколько процентов ВВП. Так что в ближайшие 10 лет это не представляется возможным. Для восточноевропейских стран отказ от российской нефти будет означать одно: завтра остаться без бензина. Теоретически к нефтяному эмбарго в отношении РФ Запад сможет подготовиться не меньше, чем через 10 лет. И то не факт", – резюмировал Некрасов.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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