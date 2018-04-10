Певица Светлана Лобода, которая совсем недавно сообщила о своей беременности, опубликовала новые снимки, которыми сильно заинтриговала публику. А все потому, что поклонники увидели на безымянном пальце шикарное обручальное кольцо.

Снимки были обнародованы в Instagram-аккаунте певицы. Так что теперь ее поклонники гадают не только, кто отец ее ребенка, а и за кого же исполнительница собралась замуж.

Как сообщал svodka.net ранее, Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич. По его словам, в клинике, которую выбрала для родов Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна , Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.

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