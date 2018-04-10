9 апреля стал "черным днем" для российских активов - на фоне включения в санкционный список Минюста ряда российских граждан и компаний инвесторы бросились распродавать акции компаний из России.

Курс рубля к доллару и евро обновляет годовые минимумы, правительство уже пообещало поддержать пострадавших от санкций, а Кремль готовит встречу с "жертвами" и грозит ответом американцам, пишет со ссылкой на .

Вслед за обвалом стоимости акций Rusal на всех крупных биржах, включая Московскую, серьезно упали и акции En+, второго крупного актива миллиардера Олега Дерипаски. Компанию покинул независимый директор-иностранец.

На фоне общего падения финансового рынка акции "Сбербанка" теряют 15%, ВТБ - почти 9%, "Аэрофлот" - 9%.

Биржевой курс доллара уже 60 рублей, а евро превысил 74 рубля.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новые санкции — "достаточно новое явление", которое необходимо проанализировать.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, а ранее — спикер Госдумы Вячеслав Володин уже делали заявления о том, что правительству России необходимо поддержать рублем попавшие под санкции российские компании. Как результат, премьер официально сделал такое поручение.

Напомним, 6 апреля ввел санкции в отношении UC Rusal, его основного владельца Олега Дерипаски. Американские лица должны прекратить коммерческие отношения с включенными в "черный список" компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

В этот же день ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "черный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний.

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