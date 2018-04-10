В моём украинском городе большинство людей в быту говорят по-русски. Понимаю, это сложная концепция для восприятия и принятия по обе стороны поребрика. Но это нормально. Вон, в Америке тоже не по-американски люди говорят, а по-английски. А в Канаде ещё и по-французски. И ничего.

То, что вы говорите на каком-то (любом) языке ещё не значит, что из-за этого вы теперь должны подчиняться власти каких-то заграничных долбодятлов, которые решили, что могут этот язык монополизировать и намертво привязать к своей государственности. Да хер там плавал. Обойдутся.

Но я вообще-то хотел поговорить об украинском языке. Украинский я выучил благодаря телевизору. По крайней мере, привык нормально воспринимать его на слух. Конечно, я читал книги на украинском, но сами понимаете — ребёнку интереснее смотреть, чем читать. Да и не только ребёнку.

Современные дети (по крайней мере, в довольно обеспеченных семьях) не смотрят телевизор. Какой ребёнок в здравом уме будет смотреть эфирное телевидение, когда есть видеоигры и ютуб? Правильно, никакой. И тут мы подходим к нашей языковой проблеме. Уже догадываетесь, к какой?

Давайте подумаем — много ли на ютубе украиноязычного контента? А украиноязычного контента для детей? Отож бо й воно. Может он где-то и есть, но где его искать — совершенно непонятно. А русскоязычного контента — горы, его даже искать не надо, он сам тебя найдёт.

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А вы сами часто украиноязычный контент на ютубе смотрите? И я не про записи скучных эфирных телепедерач сейчас говорю, а про уникальный контент на украинском языке, созданный умышленно для интернета. Попытайтесь вспомнить. Я подожду. Если что-то вспомните — расскажите.

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Ну что, нагнал страху? Отлично. А теперь давайте выходить в позитив.

Контент на украинском языке в интернете есть. Заинтересованные люди его ищут, делятся им, обмениваются ссылками. И нам надо брать с них пример. Начать можно с , там много годноты. Например, именно там я совершенно случайно наткнулся на . В комментах к нему люди тоже ссылок накидали. Зайдите и посмотрите, наверняка что-то новое откроете для себя.

Кроме того, есть , посвящённые жизни украинского YouTube — имеет смысл иногда заглядывать туда. Также очень помогает вводить в ютубе и гугле поисковые запросы не на русском языке, а на украинском. Вы заметите разницу.

Летсплей — это когда кто-то играет в игру, комментирует и записывает это всё на видео. Подсел я на это дело благодаря каналу , у которого, на минуточку, уже больше 70 тысяч подписчиков! У чисто украинского ютуб-канала! Да, это не миллион. Но спрос на украинский язык есть. Надо только с ним правильно работать.

Вообще, не надо недооценивать компьютерные игры. Это гораздо более важное искусство, чем кино или тем более телевизор. В игре ты не пассивный зритель, а непосредственный участник происходящего — и это вызывает у людей гораздо более сильный эмоциональный ответ, чем просмотр очередного блокбастера в обнимку с ведром попкорна. Поэтому и перевод игр на украинский язык гораздо важнее, чем многим может показаться.

Игры на украинский переводят несколько команд. В основном это волонтёры, чей бюджет в лучшем случае состоит из пожертвований на Patreon. Почитайте — там есть и перечисление команд, занимающихся переводом, и рассказ о состоянии украинского игрового сообщества в целом, и куча полезных ссылок.

Современная украинская культура — она вся в Интернете. Не прозевайте её. Если вам нужен украинский контент — ищите его, распространяйте, создавайте сами. Ищите — чтобы создавать спрос на украинское. Распространяйте — чтобы расширять этот спрос. Создавайте — чтобы удовлетворять его. Если конечно хотите, чтобы ваши внуки тоже понимали украинский язык.

P.S. Наверняка найдутся люди, которые удивятся, что этот пост написан на русском. Объясню. Русский — мой родной язык. На нём я в детстве научился говорить и думать, и с его помощью я излагаю свои мысли точнее только. Но я нежно люблю украинский язык, украинскую музыку, украинскую культуру в целом. И буду распространять их всеми доступными мне способами. Как умею. Присоединяйтесь и вы.

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