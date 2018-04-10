Это – плотина между Десной и Десенкой. Обычно, чтобы перетащить через нее лодку, приходится попотеть: метра полтора от уровня воды вверх до дороги, потом столько же вниз.

svodka.net/

Об этом на своей странице Facebook сообщил киевлянин Александр Данковский, информирует svodka.net.

«Сейчас потоки перехлестывают через дорожное полотно, вода в Десне стоит выше дороги, в Десенке – ниже. И прибывает, судя по моим наблюдениям. Но находятся рисковые водители, которые прям по воде… Вернее, по дамбе, которая под водой.

Причем я там был позавчера, такого безобразия не было. Но, видать, три дня праздников не проходят без последствий даже для реки.»

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svodka.net/

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