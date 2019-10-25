Власти организовали проплаченный митинг под офисом телеканала " 112 Украина ". В этот раз вместо национал-радикалов пикетировать независимого вещателя отправили "национал-радикальных" бабушек.

Как удалось снять на видео нашим журналистам, людям пожилого возраста и студентам организаторы платили по 250 грн/час. Всего же митинг продолжался с 11:00 до 13:00, после чего группа организованно разошлась.

Интересно, что на плакатах и растяжках, выполненных в одной стилистике, надписи были сделаны с многочисленными ошибками.

Скандал разгорелся после того, как Анатолий Шарий в эфире канала рассказал о новом генпрокуроре Рябошапке, деле Стерненко и политических решениях новой власти.

Коллектив "112 Украина" уважает право каждого гражданина на мирные собрания, но считает, что давление на независимые СМИ с помощью проплаченных пикетов – это не тот путь, которым должно двигаться правовое государство. Свобода слова - краеугольный камень демократии. Заявили на канале.

" И то, что наша власть пытается ее ограничить, с сожалением отмечают многие украинские и западные политики. "112 Украина" благодарит правоохранительные органы, которые охраняли порядок возле нашего офиса, благодаря чему все прошло мирно и спокойно. А организаторам этой акции мы высказываем наше сожаление: ни потраченные деньги, ни угрозы, в том числе и закрытия канала, не достигнут цели. "112 Украина" и далее будет объективно освещать события, которые происходят в стране, следить за действиями власти и критиковать ее, если она будет действовать не в интересах людей. Напомним, летом митинг у стен офиса "112 Украина" собирали национал-радикалы. После угроз наш канал обстреляли из гранатомета. Виновных до сих пор не нашли. Затем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания незаконно лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, в то время как ряд коррупционных деяний членов Нацсовета никоим образом не расследуется. Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для так называемого расследования деятельности "112 Украина", в то время как инициатор такой комиссии сама является фигурантом громкого коррупционного скандала. Ряд видных европейских чиновников, в частности высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир и несколько десятков депутатов Европарламента уже призывали украинские власти обеспечить безопасность журналистов и прекратить атаку на свободу слова. Коллектив телеканала обратился с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на власти."

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