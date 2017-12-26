Не все пенсионеры смогут получить пенсии за январь. Такое заявление сделала заместитель председателя Константиновского управления Пенсионного фонда Украины Елена Гавриш, пишет Ubr.ua.

Так, получить пенсии за январь до 27 декабря смогут получить те украинцы, у которых начисление установлено до 4 января.

"Также за три дня до нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января", - подчеркнула Гавриш.

Кроме того на отметила, что 28 декабря пенсии смогут получить те, у кого они назначены на 7 и 8 января, а 29 декабря - те, кто получает выплаты 8 января.

Помимо этого Гавриш отметила, что финучреждения уже начали начислять пенсии тем, кто обычно получает их 4-13 января, то есть с этими людьми рассчитаются уже до конца года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что быстрый рост расходов является главным риском бюджета на 2018 год .

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