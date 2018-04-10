В Кремле внимательно следят за ситуацией на фондовом рынке, заверил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков не сказал, собирается ли Кремль вводить ответные санкции Фото: ЕРА Он добавил, что падение на бирже частично обусловлены конъюнктурой, а также эмоциональной реакцией.Песков ожидает, что в Кремле внимательно следят за ситуацией на фондовом рынке.На вопрос о возможных ответных санкциях в отношении США Песков заявил, что сейчас нельзя "принимать скоропалительных решений" и нужно думать об интересах России.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилосьна $16 млрд из-за санкций США.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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