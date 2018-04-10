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Песков объяснил обвал фондовой биржи эмоциональной реакцией на санкции США
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10.04.2018 14:18
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В Кремле внимательно следят за ситуацией на фондовом рынке, заверил
спикер президента РФ Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Песков не сказал, собирается ли Кремль
вводить ответные санкции Фото: ЕРА Он добавил, что падение на бирже
частично обусловлены конъюнктурой, а также эмоциональной
реакцией.Песков ожидает, что в Кремле внимательно следят за
ситуацией на фондовом рынке.На вопрос о возможных ответных санкциях
в отношении США Песков заявил, что сейчас нельзя "принимать
скоропалительных решений" и нужно думать об интересах России.6
апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля
компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске
технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции
российского банка ВТБ упали на 10% после
внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в
санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро
впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по
отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация
российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд
руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на
фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на
8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилосьна $16 млрд из-за санкций США.Утром 10
апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже
63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./$.
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