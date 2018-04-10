В КИевской области неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает

"Дерзкое разбойное набег на начальника передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня близко с. Острая Могила Ставищенского района. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 000 гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших", - сообщили в полиции.

Для розыска преступников на территории области введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области под председательством начальника Главного управления.

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