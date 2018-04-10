«Русал» падает стремительным домкратом. Радоваться нечему, можно только делать выводы и говорить «Ну я же предупреждал». Предупреждал я вас, когда вы решили ответить на акт Магнитского? Когда круто отомстили сиротам? – Предупреждал. Вот и вспомните теперь 2012 год, когда казалось, что капитализация «Газпрома» скоро будет триллион, а Золотая рыбка окажется на посылках.

В США долго запрягали – и быстро поехали. С тех пор много чего произошло: от Украины до Сирии через множество убийств, краж и простых оскорблений. Но первую ниточку в нынешний бикфордов шнур сплели именно тогда.

Россия в очередной раз доказывает старую-старую теорему: что плевать против ветра не только напрасно, но и мокро.

Это же американский Минфин еще не выставил счет за Скрипалей (и неважно, кто там кого отравил – репутация важнее доказательств), за химическую атаку в Сирии, за веселые картинки с ядерной бомбардировкой Флориды. Чем ответим на новые санкции (а они будут): песней «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»? Патриотическим хороводом?

Много лет мы слушали, как на пользу нашей экономике идут санкции. Как мы всем им покажем. Ну вот – дождались. Пошло на пользу? Показали? Дерипаску, конечно, ни разу не жалко, хотел быть первым учеником – стал. Но вот Красноярск, Иркутск, Нижний Новгород (ГАЗ) – они пострадают тоже. Как и сотни-тысячи предприятий по всей России, так или иначе завязанных на Дерипаску.

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Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России.

Но в Кремле даже этого не поймут. Там сейчас уже зажурчало, забегало по кабинетам: это готовятся дербанить Дерипаску. Игорь Иванович раздумывает, нужен ли ему еще и алюминий. Да и отцы отечества калибром поменьше, в погонах побольше, не откажутся.

Вот это – прогноз: начнется передел. Всем станет жить хуже, беднее, но конкретные люди обогатятся. Кто они? – Помните, как Путин сказал о «Байкалфинансгруп»? – «Физические лица». А остальное вам, дорогие россияне, знать необязательно.

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