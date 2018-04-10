В НБУ надеются, что более жесткая монетарная политика будет помогать постепенному снижению потребительской инфляции

Инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания Национального банка (НБУ) на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передает Интерфакс-Украина.

«Расходы на оплату труда в Украине в 2018 году могут превысить 18% ВВП», — отметила она.

Отметим, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись в сравнении с 12,4% в 2016 году.

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Напомним, что в феврале 2018 года потребительская инфляция замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

В НБУ надеются, что более жесткая монетарная политика будет помогать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

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