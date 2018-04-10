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Окружной админсуд Киева отменил распоряжение НБУ о проверке "ПриватБанка", которая привела к его национализации
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10.04.2018 14:26
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В Нацбанке сообщили, что уже обжаловали решение Окружного
административного суда Киева, который отменил распоряжение НБУ о
проверке "ПриватБанка" от 17 октября 2016 года. До национализации
"ПриватБанка" кипрская компания Triantal Investments Ltd
владела 16,8% его акций Фото: ЕРА Решение уже опубликовано на сайте
Единого государственного реестра судебных решений, но оно
засекречено.FinClub отмечает, что речь идет об иске, который подала
против НБУ в мае 2017 года кипрская компания Triantal Investments
Ltd. По данным Нацбанка, до национализации "ПриватБанка" она
владела 16,8% его акций.По информации FinClub, Triantal
Investments Ltd. подконтрольна экс-собственникам банка Игорю
Коломойскому и Геннадию Боголюбову.Распоряжением № 4274-р
Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки
"ПриватБанка", по результатам которой регулятор принял решение о
признании банка неплатежеспособным, что сделало возможным его
национализацию. Судья Окружного админсуда Киева Алексей Огурцов
признал распоряжение НБУ противоправным и отменил его. В
пресс-службе Нацбанка сообщили интернет-изданию, что 2 апреля это
решение обжаловали.21 декабря 2016 года Фонд гарантирования
вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций
"ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По
предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из
которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий
Боголюбов, финучреждение было национализировано.НБУ в июле 2017
года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка",
проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне
национализации банк представлял собой финансовую
пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с
ними офшоры и физические лица начали подавать десятки
исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию
компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом
масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5
млрд.
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