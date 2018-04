В Нацбанке сообщили, что уже обжаловали решение Окружного административного суда Киева, который отменил распоряжение НБУ о проверке "ПриватБанка" от 17 октября 2016 года. До национализации "ПриватБанка" кипрская компания Triantal Investments Ltd владела 16,8% его акций Фото: ЕРА Решение уже опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, но оно засекречено.FinClub отмечает, что речь идет об иске, который подала против НБУ в мае 2017 года кипрская компания Triantal Investments Ltd. По данным Нацбанка, до национализации "ПриватБанка" она владела 16,8% его акций.По информации FinClub, Triantal Investments Ltd. подконтрольна экс-собственникам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.Распоряжением № 4274-р Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки "ПриватБанка", по результатам которой регулятор принял решение о признании банка неплатежеспособным, что сделало возможным его национализацию. Судья Окружного админсуда Киева Алексей Огурцов признал распоряжение НБУ противоправным и отменил его. В пресс-службе Нацбанка сообщили интернет-изданию, что 2 апреля это решение обжаловали.21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было национализировано.НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



