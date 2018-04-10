В 2018 году экономика Украины вырастет на 3,5% при условии, что реформы в сферах противодействия коррупции, создания рынка земли, государственных банков и приватизации проведут в ближайшие месяцы, передает со ссылкой на апрельский Экономический обзор Всемирного банка.

В 2018 году экономический рост прогнозируется на уровне 3,5%, в 2019 и 2020 годах — на 4%.

При этом уровень инфляции в 2018 году достигнет 9,9%, в 2019 году — 7,3%, в 2020 году — 6,5%.

В то же время эксперты Всемирного банка отметили, что таких нынешних показателей можно будет достичь только при условии, что реформы в сферах противодействия коррупции, созданиея рынка земли, государственных банков и приватизации проведут в ближайшие месяцы. Это будет важным сигналом для инвесторов. Если проведение реформ затянется, то в условиях неопределенности экономический рост может существенно замедлиться, а риски неполучения необходимого внешнего финансирования существенно возрастут.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП может составить 4% в 2019 году, если объемы капитальных инвестиций в Украине вырастут до 15% в год.

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