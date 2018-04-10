Нардепы написали коллективное письмо Балуху с призывом прекратить голодовку

Группа народных депутатов из разных фракций обратились в письме к осужденному в Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку в связи со стремительным ухудшением его состояния здоровья.

"Парламентарии призвали украинского политзаключенного прекратить голодовку, подчеркнув: "Украине нужны живые герои. Ваше здоровье и жизнь будут наилучшей частью победы Украины", - сказано в сообщении на сайте Верховной Рады во вторник.

Нардепы в письме также высказали безграничное уважение к В.Балуху.

Обращение подписали 22 парламентария: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спориш, Владимир Арешонков (фракци "Блок Петра Порошенко"), Леонид Емец, Геннадий Кривошея ("Народный фронт"), Егор Соболев, Татьяна Острикова ("Самопомич"), Юрий Павленко, Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Виктор Вовк ("Радикальная партия"), внефракционные Олег Мусий, Владислав Голую, Михаил Головко, Виктор Кривенко, Юрий Деревянко, Андрей Билецкий, Борислав Береза.

Как сообщалось, 3 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с активистом Владимиром Балухом в изоляторе жестоко обращаются, кроме того, не обеспечивают его достаточным количеством питьевой воды.

"В дополнение к направленному мною письму в Ваш адрес от 29.03.2018… относительно защиты прав гражданина Украины Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта 2018 года отказывается принимать пищу в знак протеста против обвинительного приговора, хочу обратить ваше внимание на следующее. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе 2 апреля рассказала СМИ, что после рассмотрения апелляционной жалобы во время конвоирования к ее подзащитному применялось жестокое обращение", - говорится в письме Л.Денисовой, обнародованном на сайте омбудсмена.

Кроме того, по ее словам, адвокат указала на то, что в следственном изоляторе В.Балуху отказывают в предоставлении достаточного количества воды, что может значительно испортить его состояние, учитывая отказ от приема пищи. "В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - сказано в письме.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.