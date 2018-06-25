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Грицак заявил, что СБУ идентифицировала многих, кто пытал украинских бойцов на Донбассе
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25.06.2018 12:43
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Рано или поздно Украина сможет привлечь к уголовной ответственности
виновных в пытках украинских военнослужащих на Донбассе, заявил
глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Глава СБУ:
Некоторых из них мы знаем по позывным Фото: ЕРА "Многие из тех, кто
пытал наших бойцов, нами идентифицированы, и я уверен, что придет
время, и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности.
Некоторых из них мы знаем по "никнеймам", по позывным", –
заявил Грицак.Он также рассказал, что некоторых украинских
военнослужащих, которые попали в плен на Донбассе, перевозили в
Россию и там подвергали жестоким пыткам под руководством ФСБ.Грицак
добавил, что у украинской спецслужбы есть свидетельства почти
тысячи граждан, которые подвергались пыткам на Донбассе, при этом
показания 435 украинцев изданы в виде сборника,
представленного дипломатам и представителям международных
организаций.Глава СБУ сообщил, что только с 2014
года правоохранители нашли 3224 без вести пропавших на
Донбассе.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между
украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле
2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на
Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.
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