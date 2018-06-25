Рано или поздно Украина сможет привлечь к уголовной ответственности виновных в пытках украинских военнослужащих на Донбассе, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Глава СБУ: Некоторых из них мы знаем по позывным Фото: ЕРА "Многие из тех, кто пытал наших бойцов, нами идентифицированы, и я уверен, что придет время, и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности. Некоторых из них мы знаем по "никнеймам", по позывным", – заявил Грицак.Он также рассказал, что некоторых украинских военнослужащих, которые попали в плен на Донбассе, перевозили в Россию и там подвергали жестоким пыткам под руководством ФСБ.Грицак добавил, что у украинской спецслужбы есть свидетельства почти тысячи граждан, которые подвергались пыткам на Донбассе, при этом показания 435 украинцев изданы в виде сборника, представленного дипломатам и представителям международных организаций.Глава СБУ сообщил, что только с 2014 года правоохранители нашли 3224 без вести пропавших на Донбассе.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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