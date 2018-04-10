По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешние испытания — «это финальный этап масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощную ракетную технику, которая по всем показателям лучше российского аналога «Смерч», — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых клиент будет испытывать на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении по заранее определенным целям.

«Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будет определена собственная цель», — добавил Секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

«Хочу подчеркнуть, что первый этап государственных испытаний, во время которого ракеты попали в заданные цели на максимальной дальности стрельбы, прошел успешно — программа испытаний была полностью выполнена», — сказал Секретарь СНБО Украины.

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