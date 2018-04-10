Российский шоумен Максим Галкин показал снимки, на которых запечатлена его мама и рассказал о поездке с ней в Болгарию. Галкин рассказал о своей маме в Instagram Фото: maxgalkinru / Instagram Он обнародовал фото статьи в газете "Свободная Болгария" за 31 июля 1946 года, где "отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина", его мама."Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным , не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась", – объяснил он.Галкин рассказал, что в 1996 году он с родителями отправился в Болгарию."Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в красивый Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не отдельно надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. "Этот, по-моему, – мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: "Наташа!". Это было невероятно! Спустя полвека!" – рассказал Галкин.Он в посте также обнародовал архивные фотографии мамы. Это статья в газете Свободная Болгария за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным , не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась. В 1996 году я с родителями поехал в Болгарию. Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в отличный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не отдельно надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. "Этот, по-моему, - мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: "Наташа!". Это было невероятно! Спустя полвека! Мужчина был сыном фабриканта, в 1946 году ему было семнадцать. На фото он с мамой в тот памятный день. Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью. Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал её в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило вдруг. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю... но тогда совпало всё. Мама умерла на священный Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Берегите мам, мои любимые подписчики! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Апр 2018 в 2:48 PDT Мама шоумена Максима Галкина умерла 9 апреля 2004 года в Израиле, где находилась на лечении.Она была кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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