В Подольском районе Киева водитель-нарушитель правил дорожного движения избил полицейского. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"Происшествие случилось в Подольском районе Киева. В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Правды неизвестный напал на работника полиции", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль Mitsubishi для составления административного протокола. Водитель агрессивно отреагировал на остановку: начал нецензурно ругаться и попытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, правоохранители заблокировали автомобиль и попросили его выйти из машины. Во время задержания он несколько раз ударил работника полиции.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это - 21-летний локальный житель.

По данному факту сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления ему уведомления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал в городе Белая Церковь во время проведения следственных действий с применением видеофиксации, неизвестный мужчина в нетрезвом набросился на правоохранителей, нанес удар в лицо следователю и повредил видеокамеру.





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