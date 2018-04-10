Порошенко доволі обережно веде політику з Ердоганом. В кращому випадку йде на обмін думок щодо Криму, окупованими територіями, загальних турецько-українських відносин, перспективи розвитку і т.п. На їх останній зустрічі мова також могла йти і про створення єдиної помісної церкви в Україні, бо турецький уряд має серйозний вплив на Вселенський собор. Не думаю, що могли обговорюватися питання російсько-турецьких відносин і ситуації поміж цими двома країнами.

Існує достатньо багато тем, які викликають взаємний інтерес і не зачіпають чутливі теми. Для Ердогана російсько-турецькі відносини тема доволі чутлива і враховуючи це, думаю, що наш президент був доволі обережним.

Щодо участі турків у миротворчій місії на Донбасі, то мова йшла, по-перше, про те, що турки підтримують ідею миротворчої місії, активно будуть її лобіювати, і попередньо досягнута домовленість про те, що вони візьмуть судьба у миротворчій ситуації. Як таке рішення Ердогана вплине на відносини Туреччини і Росії? Думаю, це стане його козирем у переговорах із Росією по Сирії. Так, росіяни вже виразили стурбованість. Але в нас і Захід часто висловлював свою стурбованість щодо багатьох подій, в тому числі і по Україні.

Головне, щоб караван йшов.

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