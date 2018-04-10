«Новороссии сейчас, по сути, нет, потому что в 2014 году под давлением Запада было принято решение об остановке наступления на украинском направлении.

Если Россия закроет границу с оккупированными территориями, то «ДНР» и «ЛНР» не продержатся и суток. Такое мнение высказал российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью «Экспресс газете», информирует svodka.net.

«Республики не могут быть сами по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, то есть официально брать под защиту. Либо будет реализован проект «Новороссия», когда возникнет совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и третий вариант — победит Украина при поддержке США… Если РФ, не дай бог, закроет границу, то ДНР и ЛНР прекратят свое существование в течение нескольких суток», — заявил боевик, действительно развязавший войну на Донбассе.

Гиркин считает большой ошибкой России прекращение активных боевых действий против Украины в 2014 году. «Новороссии сейчас, по сути, нет, потому что в 2014 году под давлением Запада было принято решение об остановке наступления на украинском направлении. Это было неверным действием. Оно не принесло ничего кроме внешнеполитического поражения. Оно никак не избавило нас от санкций… Нужно идти (наступать – Ред.) минимум до Днепропетровска. Брать под свой контроль всю территорию, где живет преимущественно русское население», — считает террорист Гиркин.

12 апреля 2014 года, в Славянск с отрядом российских диверсантов с территории России вошел тогда мало кому известный Игорь Гиркин (Стрелков). Его ДРГ захватила городские отделения милиции и СБУ, а сам Гиркин объявил себя «и.о. командующего ополчением ДНР». Позже он сознался, что без его отряда кровопролитная война в Украине не началась бы. «Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд», — заявил диверсант в интервью праворадикальной газете «Завтра». В августе 2014 года Гиркин попал в немилость к российским кураторам и был «уволен» с должности «министра обороны ДНР».

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