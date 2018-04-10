Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко сказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что, по ее мнению, в 2006 году тогдашний министр экономики Украины Ярсений Яценюк не обиделся, когда президент Украины Виктор Ющенко назначил главой Секретариата президента Украины министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктора Балогу, а не его. Ульянченко cказала, что было много моментов, когда Ющенко просил у нее совета Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com министру экономики Украины Арсению Яценюку, в 2006 году она посоветовала президенту Украины Виктору Ющенко назначить главой Секретариату президента Украины министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Ульянченко отметила, что было много моментов, когда Ющенко просил у нее совета."Если меня сегодня услышит Арсений Яценюк, он, конечно, обидится, но он эту историю знает. Виктору Андреевичу в определенный момент нужно было принять решение: кто будет главой администрации. Было две кандидатуры: Виктор Иванович Балога и Яценюк. Я не записываю это на свой счет, но Виктор Андреевич действительно позвонил нескольким людям, в том числе и мне, и его интересовало мое мнение", – сказала экс-депутат. Она подчеркнула, что не то чтобы опекала Ющенка в политике, но рекомендации определенные о нем давала."И мне было приятно, когда он рос и вообще был очень перспективным политиком… Я думаю, что у него все еще впереди, и он проанализирует ошибки, которые допустил… Но тогда я, несмотря на свою благоволение к Арсению Петровичу, сказала Виктору Андреевичу, что лучше назначить Виктора Ивановича Балогу, потому что считала его мудрее, опытнее, считала его человеком, который может принять удар, если надо будет… Я не знаю, что повлияло [на решение Виктора Ющенко]", – сказала Ульянченко.По ее мнению, Яценюк тогда не обиделся."Яценюк – умный человек. Он тогда стал заместителем в администрации Балоги. Мне казалось, что неплохой был тандем, и Яценюк тогда стал представителем президента в Кабинете Министров, это была его сфера: экономика, хозяйство… Яценюк был там как рыба в воде, и мне кажется, он не обижен", – подчеркнула она. Ющенко был третьим президентом Украины. Он был на должности с 2005-го по 2010 год. 15 сентября 2006 года он назначил на должность главы Секретариата президента Украины Виктора Балогу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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