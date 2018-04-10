|
Ульянченко: Несмотря на благосклонность к Яценюку, я сказала Ющенко, что лучше назначить главой Секретариата Балогу
|
10.04.2018 14:42
|
Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный
депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко
сказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман, что, по ее мнению, в 2006 году тогдашний министр
экономики Украины Ярсений Яценюк не обиделся, когда президент
Украины Виктор Ющенко назначил главой Секретариата президента
Украины министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по
делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы
Виктора Балогу, а не его. Ульянченко cказала, что было много
моментов, когда Ющенко просил у нее совета Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com министру экономики Украины Арсению Яценюку, в 2006
году она посоветовала президенту Украины Виктору Ющенко
назначить главой Секретариату президента Украины министра Украины
по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от
последствий Чернобыльской катастрофы Ульянченко отметила, что
было много моментов, когда Ющенко просил у нее совета."Если меня
сегодня услышит Арсений Яценюк, он, конечно, обидится, но он эту
историю знает. Виктору Андреевичу в определенный момент нужно было
принять решение: кто будет главой администрации. Было две
кандидатуры: Виктор Иванович Балога и Яценюк. Я не записываю это на
свой счет, но Виктор Андреевич действительно позвонил нескольким
людям, в том числе и мне, и его интересовало мое мнение", –
сказала экс-депутат. Она подчеркнула, что не то чтобы опекала
Ющенка в политике, но рекомендации определенные о нем давала."И мне
было приятно, когда он рос и вообще был очень перспективным
политиком… Я думаю, что у него все еще впереди, и он проанализирует
ошибки, которые допустил… Но тогда я, несмотря на свою благоволение
к Арсению Петровичу, сказала Виктору Андреевичу, что лучше
назначить Виктора Ивановича Балогу, потому что считала его мудрее,
опытнее, считала его человеком, который может принять удар, если
надо будет… Я не знаю, что повлияло [на решение Виктора
Ющенко]", – сказала Ульянченко.По ее мнению, Яценюк тогда
не обиделся."Яценюк – умный человек. Он тогда стал
заместителем в администрации Балоги. Мне казалось, что неплохой был
тандем, и Яценюк тогда стал представителем президента в Кабинете
Министров, это была его сфера: экономика, хозяйство… Яценюк был там
как рыба в воде, и мне кажется, он не обижен", – подчеркнула
она.
Ющенко был третьим президентом Украины. Он был на
должности с 2005-го по 2010 год. 15 сентября 2006 года он
назначил на должность главы Секретариата президента Украины
Виктора Балогу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира