По итогам І квартал 2018 года Украина занимает второе место в перечне стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства Грузии, передает .

Сообщается, что на протяжении трех месяцев текущего года Грузия экспортировала вино в 43 страны мира - 17,7 миллионов бутылок вина (по 0,75 литров), что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом стоимость экспортированной в 43 страны мира продукции составила 40,47 млн дол, что на 26% больше показателя 2017 года.

На первом месте между стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 11,5 миллионов бутылок вина.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено почти 1,8 миллионов бутылок вина.

Третье место получил Китай — 1,1 миллионов бутылок напитка.

Напомним, что из-за высоких цен на крепкий алкоголь украинцы все чаще отдают предпочтение вину.

При этом отечественные напитки из винограда по своему качеству сегодня не уступают чилийским и аргентинским винам.

Эксперты утверждают, что украинские вина активно улучшают свои вкусовые характеристики, расширяют линейки и продаются, при этом, по приемлемой для потребителя цене.

Отметим также, что недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный “Совиньон”, нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное “Бастардо”.

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