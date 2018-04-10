По его словам, украинские санкции "будут максимально гармонизированы с решением правительства США"

"Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинета министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретаря Совета подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. И санкции будут введены" , - сказал Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, украинские санкции "будут максимально гармонизированы с решением правительства США" .

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.