Ходаковский готов побороться за пост «главы» «ДНР«

Жесткие меры против врагов «республики» обещает предпринимать создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский, информирует еizvestia.com.

Об этом он написал в социальной сети, комментируя информацию о том, что атаман «ДНР» Александр Захарченко намерен через изменения в «конституцию» продлить срок своего правления и избавляется от всех несогласных.

Ходаковский, который готов побороться за пост «главы» заявил, что не отказывается от своих амбиций и обещает, что в случае успеха будет проводить политику «сильной руки».

«Вы меня плохо знаете… Человек, не способный сломать систему, не пошел бы против преобладающих сил противника войной с непредсказуемым результатом. Это здесь я блогер, готовящий госпереворот, как рассказывают приближенные Захарченко, а в жизни я подвешу за ноги и вывезу на передовую. Вон, даже Губарев опасается прихода Ходаковского с его маньяками, как он выразился. Тесно станет многим. Нельзя наживаться на крови. Точка», — написал он.

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О том, что это не ирония, а озвучивание жизненной позиции, свидетельствуют комментарии к этому посту: «Александр Сергеевич, спасибо Вам за вашу позицию. Сил нам всем и веры», «Берегите себя, Александр Сергеевич. Таких, как Вы, мало».

Александр Ходаковский – прежний сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон «Восток». В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в «ДНР». Находится в конфронтации с так называемым «главой республики» Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. Осенью 2017 года заявил о своем желании побороться за должность «главы республики» на «очередных выборах».

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