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"Подвешу за ноги и вывезу на передовую": боевик Ходаковский пообещал политику "сильной руки"
26.12.2017 15:48
«Подвешу за ноги и вывезу на передовую»: боевик Ходаковский пообещал политику «сильной руки»

Ходаковский готов побороться за пост «главы» «ДНР«

Жесткие меры против врагов «республики» обещает предпринимать создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский, информирует еizvestia.com.

Об этом он написал в социальной сети, комментируя информацию о том, что атаман «ДНР» Александр Захарченко намерен через изменения в «конституцию» продлить срок своего правления и избавляется от всех несогласных.

Ходаковский, который готов побороться за пост «главы» заявил, что не отказывается от своих амбиций и обещает, что в случае успеха будет проводить политику «сильной руки».

«Вы меня плохо знаете… Человек, не способный сломать систему, не пошел бы против преобладающих сил противника войной с непредсказуемым результатом. Это здесь я блогер, готовящий госпереворот, как рассказывают приближенные Захарченко, а в жизни я подвешу за ноги и вывезу на передовую. Вон, даже Губарев опасается прихода Ходаковского с его маньяками, как он выразился. Тесно станет многим. Нельзя наживаться на крови. Точка», — написал он.

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О том, что это не ирония, а озвучивание жизненной позиции, свидетельствуют комментарии к этому посту: «Александр Сергеевич, спасибо Вам за вашу позицию. Сил нам всем и веры», «Берегите себя, Александр Сергеевич. Таких, как Вы, мало».

Александр Ходаковский – прежний сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон «Восток». В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в «ДНР». Находится в конфронтации с так называемым «главой республики» Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. Осенью 2017 года заявил о своем желании побороться за должность «главы республики» на «очередных выборах».



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