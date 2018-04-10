Гости и жители столицы могли наблюдать необычное зрелище, когда в желтом кабриолете прокатили двухметровый фаллический символ голубого цвета. Примечательно, что именно эти два цвета присутствуют на флаге Украины.

На улицах Киева заметили кабриолет Ford Mustang с 2-метровым пенисом.

Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. "По Киеву ездит членомобиль. Девушки в кафе выиграли", — говорится в сообщении.





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