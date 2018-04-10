|По Киеву в желтом кабриолете прокатили двухметровый фаллический символ голубого цвета
|10.04.2018 14:44
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Гости и жители столицы могли наблюдать необычное зрелище, когда в желтом кабриолете прокатили двухметровый фаллический символ голубого цвета. Примечательно, что именно эти два цвета присутствуют на флаге Украины.
На улицах Киева заметили кабриолет Ford Mustang с 2-метровым пенисом.
Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. "По Киеву ездит членомобиль. Девушки в кафе выиграли", — говорится в сообщении.
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