Украины будет добиваться ареста активов российского Газпрома в Европе

Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает со ссылкой на .

По его словам, собирается в европейских судах добиваться ареста активов российского холдинга за невыполнение решений Стокгольмского арбитража.

«Нам понятно, что они этого не сделают, следовательно мы начнем арестовывать газ и другие активы Газпрома в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе», — подчеркнул Витренко.

Он также заверил, что не пытается завладеть российским газом, который идет транзитом через Украину в Европу: «Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством».

Он также предположил, что может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, пустив его по новым газопроводам.

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