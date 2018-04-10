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CША могут направить второй эсминец к берегам Сирии - СМИ
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10.04.2018 14:50
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C борта USS Porter, который в ближайшие дни может прибыть к берегам
Сирии, в прошлом году США нанесли удар по сирийской авиабазе после
очередного случая применения химического оружия, пишет The Wall
Street Journal. USS Porter может прибыть к берегам Сирии в
ближайшие дни, заявили собеседники издания Фото: ЕРА Собеседники
подтвердили, что близко сирийского побережья уже
находится эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми
ракетами "Томагавк".По словам источников, еще один эсминец может
быть в Сирии уже через несколько дней.WSJ отмечает, что именно с
борта USS Porter в прошлом году США нанесли удар по авиабазе в
Сирии после очередного случая применения химического оружия
войсками сирийского президента Башара Асада.9 апреля президент США
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение
ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на химическую
атаку в сирийском городе Дума, где 7 апреля погибло от 70 до
100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал
президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув
ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей.
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