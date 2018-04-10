C борта USS Porter, который в ближайшие дни может прибыть к берегам Сирии, в прошлом году США нанесли удар по сирийской авиабазе после очередного случая применения химического оружия, пишет The Wall Street Journal. USS Porter может прибыть к берегам Сирии в ближайшие дни, заявили собеседники издания Фото: ЕРА Собеседники подтвердили, что близко сирийского побережья уже находится эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк".По словам источников, еще один эсминец может быть в Сирии уже через несколько дней.WSJ отмечает, что именно с борта USS Porter в прошлом году США нанесли удар по авиабазе в Сирии после очередного случая применения химического оружия войсками сирийского президента Башара Асада.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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