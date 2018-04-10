В Одессе во время мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города во Второй мировой войне, по состоянию на 14:30 не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка, даже людей с советской символикой. Об этом сообщили в отделе комуникации ГУ НП в Одесской области.

“На данный момент вообще никаких нарушений и происшествий не было зафиксировано. Не было даже георгиевских ленточек. Даже на аллее Славы — ничего... Официальной информации о том, что кто-то был — тоже нет”, — сообщили в полиции.

Напомним, 10 апреля в Одессе начались мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Одессы во Второй мировой войне.

В связи с этим усилено патрулирование улиц и мест массового скопления граждан.

В полиции заявили, что для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе задействованы более 1500 правоохранителей, между которых — около 300 бойцов Национальной гвардии Украины.

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