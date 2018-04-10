Погода, Новости, загрузка...
Более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейного врача
10.04.2018 14:51
  • УКР
Регистрация Вход
RSS
  • ПОЛИТИКА
  • БИЗНЕС & ФИНАНСЫ
  • ОБЩЕСТВО
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
  • ОТДЫХ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • iShop
  • НОВОСТИ
  • БЛОГИ
  • СТАТЬИ
  • БЛОГОСФЕРА
  • ФОТО
  • Історія дня
  • АРХИВ
  • РЕКЛАМА
  • ИНФОРМЕР
  • СПЕЦПРОЕКТЫ
ПОИСК
  • Російська агресія
  • /
  • Местные выборы 2015
  • /
  • Перестрелка в Мукачево
  • /
  • День памяти
  • /
  • Разоружение Правого сектора
  • /
НОВОСТИ

Более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейного врача

С начала кампании "Врач для каждой семьи" более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейных врачей и подписали с ними декларации.
Более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейного врача Фото: google.com

"По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 тыс. деклараций подписано", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Интрефакс-Украина".

Больше только деклараций подписано в Закарпатской области (более 27 тыс.), Киеве (более 27 тыс.), Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14000) и Полтавской областях (14 тыс.). Меньше деклараций подписано в Херсонской, Черкасской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях (от 100 до 1000 деклараций в каждой области).

Напомним, за первую неделю кампании более 150 000 Украинская выбрали себе семейного врача.

В день запуска кампании 12,5 тыс украинский выбрали себе семейного врача.

Напомним, получить информацию по отбору семейного врача каждый украинец может по номеру 15-45.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить