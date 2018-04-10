|Более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейного врача
|10.04.2018 14:51
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Более 300 тыс. Украинская выбрали себе семейного врача
Фото: google.com
"По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 тыс. деклараций подписано", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Интрефакс-Украина".
Больше только деклараций подписано в Закарпатской области (более 27 тыс.), Киеве (более 27 тыс.), Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14000) и Полтавской областях (14 тыс.). Меньше деклараций подписано в Херсонской, Черкасской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях (от 100 до 1000 деклараций в каждой области).
Напомним, за первую неделю кампании более 150 000 Украинская выбрали себе семейного врача.
В день запуска кампании 12,5 тыс украинский выбрали себе семейного врача.
Напомним, получить информацию по отбору семейного врача каждый украинец может по номеру 15-45.
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