Премьер Венгрии обещает значительные изменения в новом правительстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, коалиция которого одержала победу на парламентских выборах, заявил во вторник, что намерен основательно изменить новое правительство, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его словам, в правительстве будут сделаны "значительные изменения".

"Венгрия продолжит придерживаться конституционных принципов. И в рамках этих принципов мы будем делать все, что служит интересам народа", - сказал В.Орбан.

Парламентские выборы состоялись в Венгрии в воскресенье. По последним данным, правящая коалиция, в состав которой входит партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под руководством премьера В.Орбана, получила 134 из 199 депутатских мандатов в парламенте.

На втором месте финишировала крайне правая партия "Йоббик" с 25 кое-где в парламенте. Еще 20 мест получили венгерские социалисты.

Таким образом, правящая коалиция получает две трети мест в парламенте, что дает ей возможность без поддержки других политических сил принимать законы и, если это потребуется, вносить изменения в конституцию.