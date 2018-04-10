По мнению экспертов, в России заявляют о «террористической угрозе со стороны Украины» в связи с грядущим открытием «Керченского моста», чтобы подготовить себе почву для оправданий в случае возможной аварии.

Об этом сообщает на своей Facebook странице народный депутат и глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По информации, имеющейся у группы, несмотря на запланированное на 9 мая 2018 года официальное открытие автомобильной части моста, его проектировщики на данный момент не имеют полной уверенности в надежности конструкции.

Технические требования дополнительных испытаний и необходимости достижения пропагандистского эффекта конфликтуют друг с другом, следовательно российские власти, скорее только, пойдут на компромисс и введут ограничения для движения по мосту. Так, допускаться туда будут лишь автомобили до 15 тонн, а весь другой габаритный транспорт , в том числе который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова, и дальше будут использовать паромную переправу.

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Кроме того, на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта — планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движения до тех пор пока они не проедут мостопереход, и только потом запускать следующую партию.

«Поэтому, по мнению экспертов ИС, нет ничего удивительного, что глава ФСБ Бортников заявил о возможных «террористических угрозах со стороны Украины» в районе «Керченского моста», чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту после его открытия и начала эксплуатации , все быстро списать на эфемерных «украинских диверсантов», – резюмирует Тымчук.

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