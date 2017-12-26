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Князев: Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в Киеве
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26.12.2017 15:50
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Глава Нацполиции Сергей Князев назвал разоблачение преступной
группировки, которая подозревается в совершении ряда преступлений в
Киеве, "наиболее резонансным раскрытием прошлой недели". По словам
Князева, расследованием занимались Нацполиция, Служба безопасности
Украины и военная прокуратура Фото: npu.gov.ua "Прекращена
деятельность преступной организации, которая убивала и похищала
людей в Киеве", – заявил он.Князев назвал разоблачение этой
группировки "наиболее резонансным раскрытием прошлой
недели". По его словам, расследованием занимались Нацполиция,
Служба безопасности Украины и военная прокуратура."19 декабря во
время спецоперации по задержанию преступной организации на
территории шести регионов Украины одновременно было проведено более
60 обысков и задержаны пять активных членов преступной группировки.
Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам
помогали сотрудники полиции Молдавии, Румынии, Израиля, сейчас
имеем контакты с правоохранительными органами Италии по
документированию этой преступной группы", – рассказал он.По словам
Князева, члены группировки подозреваются, в частности,
в причастности к избиению и расстрелу человека 29
марта 2017 года."Просто при выходе из подъезда забили
металлическими дубинками и расстреляли из оружия. Человек, к
счастью, выжил. Нападавшие были в балаклавах", – добавил глава
Нацполиции.Он сообщил, что задержанные могут быть причастными к
организации взрыва на территории одного из учебных заведений Киева
1 мая. Руководитель Национальной полиции сказал, что злоумышленники
покушались на киевского предпринимателя. Он получил осколочные
ранения. По словам Князева, злоумышленники заложили
мину МОН-50. Глава Нацполиции подчеркнул, что такую же мину
использовали убийцы журналиста Павла Шеремета."30 мая в Дарницком
подразделении по спецлинии 102 поступило сообщение, что в 8:17 в
городе Киеве неизвестное лицо из заднего пассажирского сиденья
автомобиля осуществило расстрел гражданина 1968 года рождения,
который занимал одну из руководящих должностей в государственном
учреждении (30 мая в Киеве убили бывшего и.о.
директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. – ). 23 июня в
Киеве на улице Тургеневской во время движения
автомобиля Toyota Land Cruiser в передней части кузова
произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате
чего водитель получил телесные повреждения", – рассказал Князев.По
его словам, подозреваемые в совершении этих преступлений арестованы
без права освобождения из-под стражи под залог.
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