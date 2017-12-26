Глава Нацполиции Сергей Князев назвал разоблачение преступной группировки, которая подозревается в совершении ряда преступлений в Киеве, "наиболее резонансным раскрытием прошлой недели". По словам Князева, расследованием занимались Нацполиция, Служба безопасности Украины и военная прокуратура Фото: npu.gov.ua "Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в Киеве", – заявил он.Князев назвал разоблачение этой группировки "наиболее резонансным раскрытием прошлой недели". По его словам, расследованием занимались Нацполиция, Служба безопасности Украины и военная прокуратура."19 декабря во время спецоперации по задержанию преступной организации на территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов преступной группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали сотрудники полиции Молдавии, Румынии, Израиля, сейчас имеем контакты с правоохранительными органами Италии по документированию этой преступной группы", – рассказал он.По словам Князева, члены группировки подозреваются, в частности, в причастности к избиению и расстрелу человека 29 марта 2017 года."Просто при выходе из подъезда забили металлическими дубинками и расстреляли из оружия. Человек, к счастью, выжил. Нападавшие были в балаклавах", – добавил глава Нацполиции.Он сообщил, что задержанные могут быть причастными к организации взрыва на территории одного из учебных заведений Киева 1 мая. Руководитель Национальной полиции сказал, что злоумышленники покушались на киевского предпринимателя. Он получил осколочные ранения. По словам Князева, злоумышленники заложили мину МОН-50. Глава Нацполиции подчеркнул, что такую же мину использовали убийцы журналиста Павла Шеремета."30 мая в Дарницком подразделении по спецлинии 102 поступило сообщение, что в 8:17 в городе Киеве неизвестное лицо из заднего пассажирского сиденья автомобиля осуществило расстрел гражданина 1968 года рождения, который занимал одну из руководящих должностей в государственном учреждении (30 мая в Киеве убили бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. – ). 23 июня в Киеве на улице Тургеневской во время движения автомобиля Toyota Land Cruiser в передней части кузова произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего водитель получил телесные повреждения", – рассказал Князев.По его словам, подозреваемые в совершении этих преступлений арестованы без права освобождения из-под стражи под залог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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