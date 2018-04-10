Встреча глав Украины, Германии и Франции состоится на фоне диалога с Москвой

Встреча на высшем уровне руководства Германии, Франции и Украины в Аахене пройдет на фоне дискуссии с Российской Федерацией, подчеркнул заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Для нас очень важно, что это также будет происходить на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой. Потому что все-таки без Москвы, поскольку все знают, что Россия имеет право вето в Совете безопасности ООН, продвинуть этот вопрос будет очень сложно", - сказал К.Елисеев журналистам во вторник в Берлине.

Глава АП отметил, что Украине импонирует позиция Германии, которая четко придерживается того, что ключевым условием размещения миротворческой операции на Донбассе является согласие Украины.

По словам К.Елисеева, в ходе переговоров в Германии, в том числе с министром иностранных дел, рассматривались параметры будущей миротворческой миссии. "Немецкая сторона настроена решительно, чтобы эту идею реализовать, поскольку уже всем известно, что эта тема является составляющей коалиционного соглашения Германии. То есть она имеет политическую поддержку в Германии", - отметил он.

К.Елисеев подчеркнул, что стороны еще раз согласовали и скоординировали позиции, которые заключены в трех элементах: это должна быть многофункциональная полноценная миротворческая задача ООН, она должна охватывать всю оккупированную территорию Донбасса и она должна быть, в том числе, размещена на неконтролируем участке украино-российской границы.

Как сообщалось, встреча канцлера Германии А.Меркель, президентов Франции и Украины Э.Макрона и П.Порошенко состоится в Аахене (Германия) в мае сего года.