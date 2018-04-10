На днях Илон Маск заявил, что производственные мощности Tesla готовы к выпуску Model 3 с полным приводом и двумя моторами. Старт производства запланирован на лето.

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Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter, отвечая на сообщение поклонника, который давно мечтает о двухмоторном полноприводном автомобиле, информирует svodka.net.

Общаясь с клиентом, Илон Маск сделал упор на том, что сначала компании следует увеличить уровень выпусков электрокаров, а уже после этого приступать к выпуску полноприводной Tesla Model 3 Performance. По поводу сроков глава корпорации заявил: «Вероятно, июль».

Уже известно, что будущую Model 3 Performance оснастят вторым мотором, цель которого – приводить в движение передние колеса автомобиля. Помимо этого, электрокар укомплектуют пневматической подвеской и усовершенствованными тормозными механизмами.

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Пока компания специализируется только на выпуске только заднеприводных Model 3 с одним 224-сильным электромотором. По словам Илона, двухмоторная версия будет более эффективно расходовать заряд батареи.

Напомним, на данный момент двухмоторные полноприводные версии уже есть в линейках Model X и Model S.

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