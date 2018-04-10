Британская библиотека Палаты Общин на этой неделе опубликовала прогноз, согласно которому богатые 1% населения планеты будут контролировать почти 66% мировых богатств до 2030 года, передает со ссылкой на Guardian.

Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояний 1% самых богатых людей планеты составляют 6% в год, в то время как в остальных 99% населения - только 3%.

В случае, если сохранится этот тренд, к 2030 году состояние самых богатых людей мира вырастет до $ 305 трлн долларов США по сравнению с нынешними 140 трлн долларов, прогнозируют исследователи.



Как сообщал международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam сообщил, что восемь человек, все из которых - мужчины, имеют такой же богатством, как бедная половина населения мира, или 3,6 миллиарда человек.





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