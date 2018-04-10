|Самые богатые 1% людей будут контролировать две трети мирового богатства до 2030 года
|10.04.2018 14:58
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Британская библиотека Палаты Общин на этой неделе опубликовала прогноз, согласно которому богатые 1% населения планеты будут контролировать почти 66% мировых богатств до 2030 года, передает со ссылкой на Guardian.
Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояний 1% самых богатых людей планеты составляют 6% в год, в то время как в остальных 99% населения - только 3%.
В случае, если сохранится этот тренд, к 2030 году состояние
самых богатых людей мира вырастет до $ 305 трлн долларов США по
сравнению с нынешними 140 трлн долларов, прогнозируют
исследователи.