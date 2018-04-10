Во время перехода к налогообложению на выведенный капитал многие
страны потеряли существенную долю доходов, подчеркнул ведущий
экономист представительства Всемирного Банка по Украине, Беларуси и
Молдове Фарук Кхан. Кхан: Большинство стран налогоблагает
корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению
распределенной прибыли Фото: worldbank.org "Большинство стран
налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к
налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого
перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от
налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для
Украины", – отметил он.Кхан подчеркнул, что в ближайшей перспективе
стране нужны будут значительные объемы финансирования для выплаты
долгов и покрытия фискальных потребностей. Он отметил, что Украине
нужно сохранить уровень налоговых поступлений.4 октября 2017 года
Кабинет Министров предварительно одобрил проект закона о
налоге на выведенный капитал и направил его на рассмотрение
Национального совета реформ при президенте. Министерство
финансов публиковало основные тезисы документа на своем
сайте.Предлагалось ввести НВК вместо налога на прибыль.12 марта на
встрече с предпринимателями президент Украины Петр Порошенко
заявил, что пока не будет подавать законопроект в Верховную
Раду.По словам главы государства, "нужна честная дискуссия с
нашими иностранными партнерами и ассоциациями
бизнеса".Замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил,
что Порошенко не внес в Раду этот законопроект из-за позиции
МВФ.В Госфискальной службы предупредили, что из-за возможного
введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины может
потерять 80 млрд грн.
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