Во время перехода к налогообложению на выведенный капитал многие страны потеряли существенную долю доходов, подчеркнул ведущий экономист представительства Всемирного Банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан. Кхан: Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли Фото: worldbank.org "Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины", – отметил он.Кхан подчеркнул, что в ближайшей перспективе стране нужны будут значительные объемы финансирования для выплаты долгов и покрытия фискальных потребностей. Он отметил, что Украине нужно сохранить уровень налоговых поступлений.4 октября 2017 года Кабинет Министров предварительно одобрил проект закона о налоге на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Министерство финансов публиковало основные тезисы документа на своем сайте.Предлагалось ввести НВК вместо налога на прибыль.12 марта на встрече с предпринимателями президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не будет подавать законопроект в Верховную Раду.По словам главы государства, "нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса".Замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил, что Порошенко не внес в Раду этот законопроект из-за позиции МВФ.В Госфискальной службы предупредили, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины может потерять 80 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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