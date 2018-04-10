Беларусь стремится избавиться от зависимости от одной страны - России, при этом наладив сбалансированные отношения с разными странами и в первую очередь с Европейским Союзом.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает со ссылкой на

По его словам, Минск сегодня находится между двумя крупными геополитическими игроками.

"С одной стороны – Россия, с другой – . Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух "больших огней", которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром. Это особенно важно в критических ситуациях, например во время мирового финансового кризиса", - отметил Макей.

Он добавил, что для Беларуси важно иметь так называемую "подушку безопасности".

"Это означает – поддерживать сбалансированные отношения с разными государствами, позволяющие избежать зависимости от одной страны. Мы работаем над этим. Пусть медленно, но движемся к достижению этой цели", - заверил дипломат.

"Конечно, мы все еще зависим от России. Почти 48% нашей торговли приходится на Россию, 26% – на ЕС, 26% – на остальной мир. Но в прошлом это были совсем иные цифры. Сегодня ситуация меняется. Мы улучшаем эти показатели и все ближе к цели диверсификации экономики. Но и дальше будем работать над созданием хороших, нормальных экономических отношений с европейскими и другими странами мира", - отметил глава Беларуси.

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