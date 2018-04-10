|В польском Вроцлаве в транспорте ввели обслуживания на украинском языке
|10.04.2018 15:00
|
По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане УкраиныВ терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава (Нижняя Силезия, Польша) ввели автоматическое обслуживание украинском языке.
Фото: dilovamova.com
Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новые стационарные билетные терминалы. Кроме этого, в городском транспорте почти 3000 компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор они имели три языковые версии: польский, английский и немецкий, теперь появилась и украинский язык, сообщает "Простор".
Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.
Напомним, что украинский язык в билетные терминалы транспорта введено также в Познани. Также Познань - первый город Польши , которое запустило специальную подстраницу для граждан Украины на сайте города. На ней украинцы родным языком могут найти информацию о городе, работу и образование.